مساعد بوتین یعقد لقاءات في طهران

أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، السبت، بأن مساعد الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین وصل إلی العاصمة الإيرانية طهران مساء الجمعة حيث سيعقد لقاءات مع مسؤولين.

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وقالت الوكالة إن إیغور لیفیتین، وصل إلى العاصمة في زیارة تستمر یومین للقاء المسؤولین الإيرانيين وإجراء دراسات جادة حول المشاریع المشترکة بین البلدین.

ومن المقرر أن یلتقي لیفیتین مع النائب الأول لرئیس الجمهوریة محمد مخبر ووزیر الطرق وإعمار المدن مهرداد بذرباش الیوم السبت، فضلا عن لقائه أمین المجلس الأعلی للأمن القومي علي شمخاني یوم الأحد.

وتترکز اللقاءات، بحسب الوكالة علی المشروع السككي لممر الشمال-الجنوب والمشارکة الروسیة فیه.

وكان لیفیتین زار طهران مطلع العام وشارك في حفل افتتاح مشروع سكة الحديد الرابطة بين إيران وروسيا.

ويعد مشروع ممر "الشمال-الجنوب" حلقة وصل حيوية بين قارتي آسيا وأوروبا لأنه يقع في قلب عدة ممرات دولية.

المصدر: إسنا + RT