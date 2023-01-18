محادثات روسية إيرانية حول استكمال ممر "شمال – جنوب"

بحث مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، وإيغور ليفيتين المساعد الخاص للرئيس الروسي، توسيع التعاون في مجال النقل واستكمال ممر النقل بين الشمال والجنوب.

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جاء الاجتماع أمس الثلاثاء، في إطار زيارة يقوم بها ليفيتين على رأس وفد اقتصادي روسي، إلى إيران هذه الأيام، بحث خلالها الثلاثاء قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني.

كما تناول ليفيتين في لقاء مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین، تعزيز العلاقات المالية والمصرفية بين إيران ورسيا .

وشارك ليفيتين أيضا في حفل افتتاح مشروع سكة الحديد الرابطة بين إيران وروسيا، وذكرت تقارير محلية أن هبوط مروحية كانت تقل الضيف الروسي ومسؤولين إيرانيين، في ملعب مدينة آستارا بمحافظة كيلان بشمال إيران، تسبب بتأخير إقامة مباراة "بلدية آستارا ومس بابك" في إطار دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لمدة 40 دقيقة.

المصدر: سائل إعلام إيرانية