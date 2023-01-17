شمخاني: يجب أن تلعب إيران وروسيا دورا مكملا في أسواق الطاقة العالمية

بحث علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، اليوم الثلاثاء، مع إيغور ليفيتين، مساعد الرئيس الروسي، قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف، التي تهم البلدين.

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وشدد شمخاني خلال اللقاء، في إشارة إلى تطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، على الإسراع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة في إطار الإتفاقيات التي توصل لها سابقا رئيسا البلدين.

كما أكد شمخاني ضرورة أن تلعب إيران وروسيا دورا مكملا في أسواق الطاقة العالمية، وقال: "لحسن الحظ، مع الإرادة الجادة والجهود المستمرة لمسؤولي البلدين، فإن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي على مسار الاتفاقات الاستراتيجية بينهما".

وأشار إلى أن نظام الحظر الأحادي الجانب يعرقل مسار التنمية ويفضي الى تصعيد الأزمات الإقليمية والعالمية، وأكد ضرورة إنشاء مؤسسات مشتركة ومتكاملة للتعامل مع العقوبات الجائرة وتفعيل القدرات الدولية ضد الحظر وسياسة فرض العقوبات على الدول.

من جانبه، إستعرض ليفيتين، الذي وصل إلى طهران على رأس وفد اقتصادي مصرفي روسي، التقدم المحرز في المشاريع المشتركة بين ايران وروسيا منذ زيارته السابقة، وقال: "نظرا للتأثير الاستراتيجي لاستكمال مشروع السكك الحديدية (شمال- جنوب) والتزام روسيا بالإنجاز السريع لطريق رشت- أستارا، تعد أولويتنا الرئيسية تسريع وتيرة التدابير التشغيلية المتعلقة بهذه المشاريع".

وفيما لفت إلى القدرات والمزايا الفريدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والنقل، أكد ليتفين اهتمام الشركات الروسية بالتواجد الكبير والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في إيران.

كما تطرق إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لتطوير العلاقات التجارية باستخدام العملات الوطنية، وقال: "لحسن الحظ، مع إجراءات السلطات الاقتصادية والمصرفية في البلدين، تم خلق الآليات اللازمة لتجاوز القيود الناجمة عن العقوبات في النقد. كما أزيلت العراقيل التي كانت تقف أمام القطاع المصرفي وقريبا سنشهد نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين."

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وعقد الوفد الروسي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین، الذي شدد خلال اللقاء على ضرورة تنفیذ وثيقة العمل المشترك بين المصرفين المركزيين للبلدين.

وأعرب فرزینعن عن استعداد المركزي الإيراني لتعزيز العلاقات المالية والمصرفية مع روسيا، وكذلك مع الدول الصديقة والجارة الأخرى علی مستوى رفيع بما يسهم في تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، أشار ليفيتين إلى أهم القضايا الواردة في وثيقة العمل المشترك للمصارف المركزية للبلدين، وأكد ضرورة تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لا سيما العلاقات النقدية والمصرفية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية