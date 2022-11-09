رئيسي لباتروشيف: التعاون بين الدول المستقلة يشكل أقوى رد على مؤامرات واشنطن وحلفائها

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "التعاون بين الدول المستقلة، يشكل أقوى رد على سياسات الحظر وزعزعة الاستقرار التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم".

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وخلال استقباله أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، شدد رئيسي على "ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الستراتيجية وبمختلف المجالات بين البلدين"، مؤكدا أن "سياسة إيران المبدئية قائمة عالى تجنب الحروب".

وأضاف رئيسي: "إن اتساع رقعة الصراعات والتصعيد في المنطقة يشكل عنصر قلق بالنسبة لجميع الدول الإقليمية".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أشار نيكولاي باتروشيف إلى وضع التعاون بين موسكو وطهران قائلا: "نحن نبذل جهودا حثيثة بهدف تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والطاقة والزراعة والترانزيت".

وأكد أن لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وروسيا ماضية في متابعاتها لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين رئيسي البلدين، معربا عن تطلعاته إلى تطوير التعاون الثنائي في المحافل الدولية.

ولفت إلى أن نظام القطبية التعددية يصب في مصلحة دول العالم كافة.

المصدر: "إرنا"