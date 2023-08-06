روسيا وإيران تعتزمان توقيع اتفاقية ثنائية لإصلاح الطائرات والمروحيات

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن موسكو وطهران تعتزمان توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال إصلاح وإنتاج الطائرات والمروحيات.

ولفتت الوكالة إلى أن اجتماعا عقد في طهران على مستوى الخبراء بين روسيا وإيران، حيث بحث خلاله الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال إصلاح وإنتاج الطائرات والمروحيات.

وحضر الاجتماع نائب وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني، مانوتشيخر مانتيغي، والمدير العام لشركة PJSC "ياكوفليف"، أندريه بوغينسكي.

ولفتت الوكالة إلى عزم الطرفين على توقيع اتفاق بشأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإصلاح وإنتاج الطائرات والمروحيات.

وفي 11 أبريل الماضي، قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي، إن ممثلين عن إيران وروسيا وقعوا مذكرات واتفاقيات "بشأن استخدام البنية التحتية ومراكز إصلاح وصيانة الطائرات لتدريب الطيارين".

وأشار محمدي إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية "قبلت بالمعايير الإيرانية في هذا المجال".

المصدر: تاس