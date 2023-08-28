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"رأينا ما فعلوا في أفغانستان والعراق".. هجوم إسرائيلي غير مسبوق على واشنطن

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AFP
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي
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شن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش هجوما هو الأعنف على الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، واتهمها بالنفاق، على خلفية الانتقادات الموجهة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

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وقال سموتريش: "ليس على الأمريكيين أن يقدموا لنا العظات في شأن حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا على المستوى السياسي.. هذا هو النفاق الذي ليس من ورائه طائل.. لقد رأينا ما فعلوه في أفغانستان والعراق".

وأضاف سموتريش أنه "لا يوجد بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، أي شخص يهاجمنا في العالم هو منافق". 

وتواجه حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل انتقادات واسعة النطاق على خلفية استمرار خطتها بما يسمى "الإصلاح القضائي" رغم الاحتجاجات العارمة التي تعتبر أن خطوة مماثلة ستقوض النظام القضائي بالبلاد وتضر "الديمقراطية" في إسرائيل.

المصدر: RT

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