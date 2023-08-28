وزير المالية الإسرائيلي يعلن عزمه رفع التجميد عن الأموال المخصصة للمجتمعات العربية

أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 200 مليون شيكل من الأموال المجمدة المخصصة للمجتمعات العربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إعلان سموتريتش جاء بعد اجتماع استمر خمس ساعات مع رئيس الشاباك رونين بار، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ورؤساء المجالس المحلية العربية، ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، مشيرة إلى أنه كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتم تحويل الأموال من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، التي ستقوم بعد ذلك بتخصيص الأموال ونقلها إلى المجالس المحلية العربية في جميع أنحاء إسرائيل مع مراعاة آليات فحص غير مفصلة.

وقال بيان لسموتريتش إنه ستتم مناقشة هذه الآليات وتنفيذها بعد موافقة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.

ورفض سموتريش الإفراج عن الأموال المخصصة لدمج لطلاب العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي الإسرائيلي في القدس الشرقية، كجزء من خطة حومش الإستراتيجية في القدس، بحجة أن "السلطات العربية تتلقى المنحة المخصصة لمساعدة السلطات الأضعف مثل أي سلطة أخرى في إسرائيل وعلى أساس معايير متساوية".

وأعلن في وقت لاحق أعلن الوزير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد تجميد الأموال، مشددا على أن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية".

ونظمت المجالس المحلية للبلدات العربية في إسرائيل إضرابا اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار وزير المالية تجميد الأموال.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT