حكومة نتنياهو تسابق الزمن

يسارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تنفيذ خطته لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على بؤرها الاستيطانية، على خلفية الهجمات الأخيرة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، أرسل سموتريتش رسالة إلى الوزراء أبلغهم فيها بنيته تقديم خطته إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع وشجعهم على تقديم أي تعليقات أو خطط إضافية خاصة بهم.

وجاء في الرسالة: "في الأسبوع الماضي، طلبنا على تعليقاتكم خطة الحكومة لتعزيز مستوطنات يهودا والسامرة. في أعقاب الهجومين الإرهابيين هذا الأسبوع، نطلب تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل"، مطالبا الوزراء بتقديم تعليقاتهم في أقرب وقت ممكن.

وحسب المعلومات فإن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، يتقدم بخطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستفيدا من سيطرته على وزارة المالية وكذلك شؤون المستوطنات داخل وزارة الدفاع، بموجب اتفاقيات الائتلاف مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

يقال إن الخطة ترسم خريطة لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية خارج الخط الأخضر، بهدف إضفاء الشرعية عليها جميعا في نهاية المطاف.

ومن أجل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة، يهدف سموتريش إما إلى نقلها إلى ما تعتبره إسرائيل "أراضي دولة" أو تطبيق آليات قانونية بديلة تسمح لها بالبقاء في مكانها.

كما يخطط لتخصيص 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وتشمل الأموال الملايين المخصصة للخدمات مثل الصحة والتعليم ونوادي الشباب، ومبالغ كبيرة لتعزيز وتوسيع البصمة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك 92 مليون شيكل (24 مليون دولار)، وفقا لمنظمة مراقبة المستوطنات "السلام الآن" التي قالت إنها تلقت نسخة مسبقة من الاقتراح.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"