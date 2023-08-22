الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين اثنين بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربعة، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم اعتقال الليلة الماضية فلسطينييْن من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل والتي أسفرت عن مقتل مواطنة إسرائيلية وإصابة مواطن آخر".

وأفاد بأنه "في التحقيق الأولي معهما تبين أن الاثنين ورّطا نفسهما بتنفيذ العملية التخريبية. بعد اعتقالهما تم تسليم السلاح الذي استخدم كما يبدو في تنفيذ العملية"، مشيرا إلى أنه "تم تحويل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق في جهاز الشاباك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم في تصريح يوم أمس إيران بدعم الهجوم.

واعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

المصدر: RT