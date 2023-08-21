الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق للنار أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة ثان في مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة بكتيبة واحدة وسريتين عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب".

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل"، مشيرة إلى أن "أحدهما قاد المركبة والآخر أطلق النار".

المصدر: RT