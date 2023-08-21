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مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار جنوب الخليل (فيديو)

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مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار جنوب الخليل (فيديو)
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "سيارة مسرعة" نفذت عملية إطلاق نار جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح آخر على الأقل.

وذكرت الإذاعة أن منفذي العملية نجحوا في الانسحاب. وقد أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بموقع العملية، وبدأ عمليات تفتيش في محيط بلدة بني نعيم جنوب شرقي الخليل.

يتبع..

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