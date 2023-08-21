مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار جنوب الخليل (فيديو)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "سيارة مسرعة" نفذت عملية إطلاق نار جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح آخر على الأقل.

وذكرت الإذاعة أن منفذي العملية نجحوا في الانسحاب. وقد أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بموقع العملية، وبدأ عمليات تفتيش في محيط بلدة بني نعيم جنوب شرقي الخليل.

📹 متابعة صفا| من موقع عملية إطلاق النار في الخليل pic.twitter.com/68smBYmKbI — وكالة صفا (@SafaPs) August 21, 2023

مقتل إمرأة إسرائيلية في عملية إطلاق نار في الخليل واصابة لإسرائيلي آخر بصورة خطيرة في نفس العملية #عملية_اطلاق_نار#الخليلpic.twitter.com/hpGcbe2yzq — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) August 21, 2023

عاجل| تغطية صحفية: استنفار كبير بعد عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابتين بحالة حرجة جنوب الخليل. pic.twitter.com/hrqf4wryia — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2023

يتبع..