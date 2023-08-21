نتنياهو يتهم إيران بدعم هجوم الخليل ووزير الدفاع الاسرائيلي يقول: كل الخيارات مطروحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "في خضم هجوم إرهابي بتشجيع وتمويل من إيران"، وذلك في تصريح من موقع هجوم نفذه فلسطينيون بالخليل وقتلت فيه مستوطنة إسرائيلية.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي برفقة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى مكان الهجوم في جنوب الخليل والذي أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مسؤوليتها عنه وأسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقال نتنياهو: "نحن في خضم هجوم إرهابي يتم تشجيعه وتمويله عمدا من قبل إيران ووكلائها... سنحصل على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم اليوم، ولكن يجب أن نفهم أن جزءا من هذه الموجة من الإرهاب يأتي من التوجيه الخارجي".

وأضاف نتنياهو أنه "يتم استخدام وسائل هجومية ودفاعية لتصفية الحسابات مع القتلة وأيضا مع مرسليهم".

وقال غالانت "الهجوم موجه من إيران، التي تبحث عن كل وسيلة لإيذاء المواطنين الإسرائيليين.. سنصل إلى الإرهابيين ونتخذ إجراءات إضافية ... كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

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ويأتي هجوم اليوم في الخليل غداة هجوم آخر نفذه فلسطينيون في حوارة قرب نابلس، وأسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وقرر الجيش الاسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية لمواجة موجة الضربات الفلسطينية المتتالية.

واعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الإرهاب، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

المصدر: يديعوت أحرنوت