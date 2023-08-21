بيان للقيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي يعلن الفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية

اعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الإرهاب، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

وفي إشارة إلى الهجومين اللذين وقعا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، قال اللواء فوكس: "نحن في موجة إرهاب لم نعرفها منذ فترة طويلة، وهذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها. سنلاحق الأعداء من حوارة والخليل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب" منفذ هجوم الخليل.

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وقتلت إسرائيلية وأصيب آخر اليوم الاثنين بهجوم في جبل الخليل، تبنته كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

يأتي الهجوم غداة مقتل إسرائيليين بهجوم نفذه شاب فلسطيني في بلدة حوارة قرب نابلس.

المصدر: RT