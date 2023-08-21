 
مباشر

بيان للقيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي يعلن الفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية

أخبار العالم العربي

بيان للقيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي يعلن الفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwgb

اعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الإرهاب، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

وفي إشارة إلى الهجومين اللذين وقعا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، قال اللواء فوكس: "نحن في موجة إرهاب لم نعرفها منذ فترة طويلة، وهذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها. سنلاحق الأعداء من حوارة والخليل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب" منفذ هجوم الخليل.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية عقب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنة
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية عقب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنة

وقتلت إسرائيلية وأصيب آخر اليوم الاثنين بهجوم في جبل الخليل، تبنته كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

يأتي الهجوم غداة مقتل إسرائيليين بهجوم نفذه شاب فلسطيني في بلدة حوارة قرب نابلس. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا