وزير المالية الإسرائيلي: نتنياهو وافق على وقف تمويل دمج العرب في الأوساط الأكاديمية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد تجميد تمويل خطة لدمج العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي الإسرائيلي في القدس الشرقية.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، وردا على سؤال عن قراره بتجميد برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار شيكل (680 مليون دولار) لتطوير التعليم العالي في القدس الشرقية، قال سموتريتش: "أنا أنسق مع رئيس الوزراء. التقيت به وشرحت له الأمر وهو يدعم هذا الموقف. لقد حصلت على موافقته".

كما قال إنه لن يحول 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) للبلديات العربية التي وافقت عليها الحكومة السابقة، على الرغم من تحذير وزير الداخلية موشيه أربيل من أن ذلك قد يؤدي التجميد إلى "إلحاق ضرر كبير برصيد ميزانية السلطات المحلية".

وأكد سموتريتش أن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية"، مشيرا إلى أنه "إذا وجدنا طرقا حقيقية لتحويل الأموال حقا إلى المواطنين العرب في إسرائيل، فسنساعد عند الضرورة".

وزعم أنه اتخذ القرار لـ"منع وقوع الأموال في أيدي عصابات الجريمة المنظمة"، لافتا إلى أن "عدد كبير من السلطات في المجتمع العربي وقعت فريسة للمنظمات الإجرامية. ينتهي التمويل في أيدي أولئك الذين يتسببون في الضرر".

وأضاف: "المال هو المصدر الرئيسي للجريمة المنظمة ومن المستحيل على الدولة تمويل هذه الأشياء"، متجاهلا الأسئلة حول ما إذا كانت مزاعمه تبرر قطع التمويل في مجالات مثل جمع القمامة ورعاية الأطفال.

واعتبر أن "المال ليس له مبرر مهني ، باستثناء الاحتياجات السياسية" لرؤساء البلديات قبل الانتخابات المحلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"