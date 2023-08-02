ملايين الدولارات.. سطو مسلح على محل مجوهرات نهارا جهارا وسط باريس (صور+ فيديو)

قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على‭ ‬متجر تابع لـ"بياجيه" (Piaget) للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس يوم الثلاثاء.

وأضاف أن منفذي العملية فروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 مليون يورو (11 إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو مع توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد فيها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.

و"بياجيه" جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة.

وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن 3 مشتبه فيهم.

وفي مايو من العام الماضي سرق لصوص متجر مجوهرات وساعات تابع لعلامة "شانيل" التجارية في المنطقة ثم سارعوا بالفرار باستخدام دراجات نارية.

#1Ago La joyería Piaget situada en Rue de la Paix, en el corazón de París, fue asaltada este martes por 3 personas. Los individuos huyeron con un botín estimado entre 10 y 15 millones de euros, unos 11 y 16,5 millones de dólares. pic.twitter.com/XN2B03Cp9Q — El Toque de Diana (@ElToqueDeDiana) August 1, 2023

Joalheria Piaget de Paris é assaltada em mais de R$ 50 milhões



Vem ver: https://t.co/G1SK2r8X0Lpic.twitter.com/nibMcaUlDv — Alô Alô Bahia (@AloAlo_Bahia) August 1, 2023

La joyería Piaget situada en Rue de la Paix, en el corazón de París, fue asaltada a plena luz del día. Conoce más 📹 pic.twitter.com/13fvDSALM6 — Diario La Hora (@lahoragt) August 2, 2023

Armed robbers raided a store of the luxury Swiss watch brand Piaget in central Paris, escaping with $11 million to $16.5 million worth of jewelry https://t.co/zhWYPFny4ypic.twitter.com/Pt27tEDOer — Reuters (@Reuters) August 1, 2023

المصدر: "رويترز"