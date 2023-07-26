قتيل وجرحى بحريق في سفينة شحن قبالة هولندا (صور)

قتل شخص على الأقل وأصيب عدد من أفراد طاقم سفينة لشحن السيارات اندلع حريق على متنها فجر الأربعاء قبالة هولندا.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر".

وأشار الى أن النيران كانت لا تزال مشتعلة في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على مسافة نحو 27 ميلا بحريا (50 كيلومترا) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، مؤكدا أنه تم إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا.

A Large cargo ship carrying nearly 3,000 cars on board has caught #fire off the coast of the #Netherlands;

A rescue operation is currently underway for the 23 crew members.

There is news of a one person's death.#Ameland#Cargoshippic.twitter.com/sEjuOZaiHz — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 26, 2023

ووفقًا للإذاعة الهولندية NOS، فإن السفينة كانت متجهة من بريمرهافن في ألمانيا إلى بورسعيد في مصر وعلى متنها حوالي 3000 سيارة، مبينة أن الحريق قد اندلع على الأرجح في واحدة من 25 سيارة كهربائية كانت على متنها.

المصدر: "أ ف ب" + sky news