أردوغان: سأبحث مع بوتين اتفاق تصدير الحبوب بالتفصيل إذا زار تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث اتفاق تصدير الحبوب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زار تركيا في أغسطس المقبل، داعيا الغرب إلى "التحرك في إطار تطلعات الرئيس الروسي".

وفي تصريح على متن الطائرة خلال رحلة عودته لتركيا من قبرص، أشار أردوغان إلى أنه سيجري اتصالا مع الرئيس بوتين، و"في حال زيارته تركيا في أغسطس المقبل، سيبحث معه الاتفاق بالتفصيل... أنا أثق بأننا سنضمن استمرارية اتفاق الحبوب".

وشدد على أنه "يجب على الغرب التحرك في إطار تطلعات الرئيس الروسي".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "مسار انضمام السويد لحلف "الناتو" سيتبلور حسب الجدول الزمني للبرلمان التركي، والخطوات التي ستتخذها السويد حيال مكافحة الإرهاب ستحدد موقفنا. من مصلحة السويد أن تتخذ خطوات ملموسة بمكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين لتركيا ونتطلع إلى أن تفي بالضمانات المقدمة".

وتطرق إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنقرة في نهاية يوليو الحالي، ملمحا إلى إمكانية طرح مبادرة عليهما، قائلا: "خلال زيارة عباس، ورئيس ونتنياهو إلى تركيا سنتخذ بعض الخطوات، وسنسرّع المسار".

وأضاف: "سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

المصدر: RT