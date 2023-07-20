تركيا تعلن مغادرة الفريق الروسي مركز الإشراف على تصدير الحبوب في إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن الفريق الروسي غادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق، وتحذيرها الأطراف المعنية من دخول أي سفينة موانئ أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الفريق الروسي غادر المركز، لكننا سنبقي على المركز قائما، وأنه طوال فترة عمل اتفاق تصدير الحبوب، تم تصدير أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى 45 دولة في 3 قارات.

وأكدت أنه "من أجل استمرار العمل بالاتفاق، نحن على تنسيق دائم مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن تعليق روسيا صفقة الحبوب اعتبارا من الـ20 من الشهر الجاري، مؤكدا إمكانية العودة إليها فور تنفيذ الشق الروسي منها.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا، ما اضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.

المصدر: RT