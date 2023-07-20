لوكاشينكو يوقع قانونا بإنهاء اتفاق مع أوكرانيا حول التهرب الضريبي

وقع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا بإنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية مع أوكرانيا حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

وينص البيان على "إنهاء الاتفاق بين حكومة جمهورية بيلاروس وحكومة أوكرانيا حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والممتلكات، الموقع في مدينة عشق أباد في 24 ديسمبر 1993".

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره ويمتد أثره ليشمل العلاقات القانونية التي نشأت منذ 1 يناير 2023.

المصدر: تاس