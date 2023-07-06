لوكاشينكو يدعو زيلينسكي لإجراء محادثات سلام واستغلال الفرصة

دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات" طالما كان ذلك متاحا ونظرا لنتائج "الهجوم المضاد" قد لا يكون ذلك من الممكن لاحقا.

وقال لوكاشينكو في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "اليوم (قادة كييف) يحتاجون إلى التفكير مرة أخرى. بينما هناك مجموعة من الملفات مطروحة على الطاولة، مجموعة كاملة من القضايا يمكن الاتفاق عليها. غدا سيكون الأمر مستحيلا. فبعد ما يسمى بالهجوم المضاد، سيتغير الوضع".

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وأضف لوكاشينكو: "يجب التوقف الآن (لكييف).. والجلوس على طاولة المفاوضات. بدون شروط مسبقة. يجب تقرير وبحث كل شيء على طاولة المفاوضات".

وتابع لوكاشينكو قائلا: "زيلينسكي أدرك أخيرا أنه لن يفوز، وأن هذا الهجوم المضاد لن ينتهي بشيء (مما أراده)، باستثناء موت الآلاف والآلاف من الناس. لذلك، بدأ زيلينسكي بالفعل باتخاذ خطوات للخروج من هذا الوضع تدريجيا".

واضاف لوكاشينكو أنه من المرجح أن تبدأ المفاوضات بحلول فصل الخريف.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، أن التوقعات حول نتائج الهجوم الأوكراني المضاد، كانت مفرطة في المبالغة.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي، بيلتا