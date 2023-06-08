الدفاعات الروسية تتصدى لهدفين جويين معاديين في بيلغورود الروسية

أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن الدفاعات الروسية تصدت لهدفين جويين معاديين صباح اليوم الخميس في المقاطعة الروسية.

وقال غلادكوف عبر منشور "تصدت أنظمة دفاعاتنا الجوية فوق بيلغورود لهدفين جويين معاديين".

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واستهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة، السبت الماضي.

ومؤخرا، قامت مجموعة تخريبية أوكرانية، بدخول أراضي مدينة غريفورون الحدودية في مقاطعة بيلغورود. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا. وأن لجنة التحقيق فتحت دعوى جنائية بموجب ست مواد، من بينها "هجوم إرهابي".

وتتعرض مقاطعة بيلغورود لقصف متواصل من قبل أوكرانيا، حيث لا يزال مستوى الحذر "الأصفر" مرتفع في جميع أرجاء المقاطعة منذ 11 أبريل 2022.

المصدر: RT