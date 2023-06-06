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السلطات الأوكرانية: القوات الروسية قصفت أنبوب الأمونيا في مقاطعة خاركوف

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السلطات الأوكرانية: القوات الروسية قصفت أنبوب الأمونيا في مقاطعة خاركوف
Sputnik IGOR MASLOV
صورة من الأرشيف
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اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بقصف أنبوب الأمونيا في مقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إنه تم رصد سقوط 6 قذائف في محيط محطة الضخ بالقرب من بلدة ماسيوتيفكا في منطقة كوبيانسك.

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وأضاف أنه لم يتم رصد أي تسرب للأمونيا، وأن الوضع تحت السيطرة.

وكان المسؤول الأوكراني قد تحدث في وقت سابق عن تضرر أنبوب الأمونيا في منطقة كوبيانسك يوم 5 يونيو جراء القصف الروسي.

ولم يعلق الجانب الروسي رسميا على تلك المعلومات.

المصدر: RT

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