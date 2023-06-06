صافرات الإنذار تدوّي في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وبحسب الخريطة دوت صافرات الإنذار في المقاطعات في الساعة 23:28 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أعلنت الاستخبارات الأوكرانية مسؤوليتها عنه.

المصدر: RT