بيسكوف: بوتين لا يخطط للقاء مبعوث البابا ولم نستلم تفاصيل الخطة الإندونيسية حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للقاء مبعوث البابا الكاردينال ماتيو زوبي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي لا يوجد في جدول أعمال الرئيس بوتين، عقد لقاء مع الكاردينال، وإذا ظهر أي تغيير، فسنبلغكم".

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وأجاب بيسكوف على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت معلومات عن زيارة الكاردينال: "نعلم أنه سيذهب أولا إلى كييف، ثم سيعلن النتيجة".

في وقت سابق، قال مصدر من الفاتيكان لمراسل "تاس"، إن العمل يجري لتحضير رحلة الكاردينال زوبي إلى موسكو.

وفي صباح يوم 5 يونيو، أفادت الخدمة الصحفية للكرسي الرسولي بأن الكاردينال سيكون في كييف في 5-6 يونيو، لكن لم يتم الكشف عن برنامج لقاءته في كييف.

في نهاية أبريل، أعلن البابا فرنسيس نفسه للصحفيين عن "مهمة السلام" التي ينوي الفاتيكان القيام بها.

من ناحية أخرى، ذكر بيسكوف أن الجانب الروسي لم يتلق أية تفاصيل عن الخطة الإندونيسية الخاصة بالتسوية الأوكرانية.

وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة السلام هذه وهل قدمها الجانب الإندونيسي عبر القنوات الرسمية، أضاف بيسكوف: "لا أعرف أي شيء مفصل تم تقديمه عبر القنوات الدبلوماسية، لذلك لا يمكنني قول أي شيء".

في وقت سابق، اقترح وزير دفاع إندونيسيا برابوو سوبيانتو، خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وفي مبادرته التي طرحها خلال مؤتمر للأمن في سنغافورة، ذكر الوزير أن البند الأول من الخطة الإندونيسية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من كلا الجانبين، بعد ذلك ينسحب كل جانب مسافة 15 كيلومترا عن مواقعه الحالية لإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح، مع ضرورة نشر قوات حفظ سلام دولية هناك بسرعة.

المصدر: تاس