اعتبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن النزاع في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري لكييف.

وقال بوريل متحدثا في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة اليوم السبت: "أعرف كيف يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا. الأمر سهل للغاية. نوقف الدعم العسكري لأوكرانيا وستنتهي الحرب في غضون أسابيع قليلة".

وتساءل بوريل كيف سينتهي الصراع في أوكرانيا بالضبط في هذه الحالة، وقال: "هل هذا مهم أم لا؟ إذا كان مهما، فلا يمكننا وقف الدعم العسكري لأوكرانيا، لأننا لا نريد سلاما يكون على شكل استسلام".

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وأضاف: "السؤال ليس أن ننهي الحرب ولكن بأي نتيجة ننهي الحرب"، مشددا على أن الغرب سيواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وذلك تحديدا لأنه "يريد السلام" في أوكرانيا، حسب تعبيره.

واتهمت روسيا الدول الغربية مرارا بالسعي لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا من خلال توسيع نطاق إمدادات الأسلحة إلى كييف، مؤكدة أن ذلك لن يمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في نهاية المطاف.

المصدر: "نوفوستي"