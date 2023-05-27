الخارجية الروسية: واشنطن تحاول إطالة أمد النزاع في أوكرانيا وجعله أكثر دموية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد النزاع في أوكرانيا قدر الإمكان وجعله أكثر دموية مما عليه الآن.

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وقال غالوزين في حديث لوكالة "تاس": "من المهم أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو قاموا في الأشهر الأخيرة بتوسيع نطاق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل كبير، بما في ذلك الدبابات الثقيلة والمدفعية الهجومية والصواريخ المجنحة بعيدة المدى. الآن هناك محادثات حول تزويد كييف بمقاتلات "إف-16".

وأوضح: "من الواضح أن واشنطن ولندن تسعيان لزيادة المخاطر في النزاع، وإطالة أمده إلى أقصى حد ممكن وجعله أكثر دموية".

وعبر الدبلوماسي عن اعتقاده بأن "التصريحات الصاخبة لكبار المسؤولين الأوكرانيين والتعليقات المستمرة للسياسيين الغربيين بشأن "الهجوم المضاد" القادم للقوات الأوكرانية هي انعكاس لخط الأنجلو ساكسون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

المصدر: تاس