السفير الروسي يحذر واشنطن بشأن القرم

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن القصف الأوكراني على شبه جزيرة القرم سيعتبر هجوما كما الهجوم على أي منطقة روسية أخرى.

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وجاء في بيان صدر عن أنطونوف: "أريد أن أحذر ممثلي الإدارة (الأمريكية) من الأحكام التافهة في تصريحاتها الخاصة بشبه جزيرة القرم، لا سيما فيما يتعلق بـ "مباركة" نظام كييف لشن هجمات جوية على شبه الجزيرة. اسمحوا لي أن أذكركم بأننا سنعتبر الضربات على هذه الأراضي هجوما كما على أي منطقة أخرى لروسيا. من المهم أن تدرك الولايات المتحدة تماما أنه ستكون هناك إجراءات انتقامية من قبل روسيا".

وفي تعليقه على المعلومات حول احتمال تسليم كييف مقاتلات "إف-16" عبر السفير الروسي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة "أخضعت الدول الأعضاء في مجموعة السبع بشكل كامل لخطها الخاص فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى تشدد موقفها من مسألة تسليم المقاتلات لأوكرانيا.

وأوضح: "حتى الآن تشن واشنطن ضدنا حربا بالوكالة. وفي الوقت ذاته يعرف كل خبير أنه لا توجد في أوكرانيا بنية تحتية لاستخدام مقاتلات "إف-16"، كما لا يوجد عدد كاف من الطيارين وعمال الصيانة. ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأمريكية من مطارات الناتو بقيادة "متطوعين" أجانب؟".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بخطط الولايات المتحدة وحلفائها لنقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، ولكن ليس بالضرورة مباشرة من واشنطن. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع الكبار، أمس الأحد، إن القوات الأوكرانية، وفق تأكيدات سلطات كييف، "لن تستخدم المقاتلات الموعودة" لتنفيذ ضربات على المناطق الروسية جغرافيا".

وفيما بعد دقق المستشار الأمريكي للأمن الوطني جيك ساليفان أن واشنطن لا تعارض استخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات على القرم.

وحذرت موسكو الدول الغربية أكثر من مرة من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تغير شيئا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع.

المصدر: نوفوستي