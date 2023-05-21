البيت الأبيض: لا نمانع شن كييف هجمات على القرم بأسلحة أمريكية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن لا تمانع شن كييف هجمات على شبه جزيرة القرم الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية، باعتبارها "أرضا أوكرانية محتلة"، حسب زعمه.

وأضاف في مقابلة مع "سي إن إن": "لا نضع أي قيود في وجه أوكرانيا لاستهداف الأراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا. <...> وشبه جزيرة القرم، في رأينا، هي أراض أوكرانية".

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وفي الوقت نفسه، أكد سوليفان إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم شن هجمات أوكرانية باستخدام أسلحة الناتو ضد العمق الروسي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، اليوم الأحد، إن قوات كييف "لن تستخدم مقاتلات إف-16 الأمريكية الموعودة في شن ضربات على الأراضي الروسية".

المصدر: نوفوستي