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قائد القوات الأوكرانية يبحث توريدات الأسلحة مع رئيس الأركان الأمريكي

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قائد القوات الأوكرانية يبحث توريدات الأسلحة مع رئيس الأركان الأمريكي
Globallookpress Ukraine Presidency
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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي.

وقال زالوجني في بيان له، يوم الأربعاء، إنه أطلع ميلي "على الأوضاع في الجبهة والخطط اللاحقة للقوات المسلحة".

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وأضاف: "أعير الاهتمام لتوريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، ومن بين أولوياتنا القذائف البعيدة المدى".

وأكد أنه من المهم بالنسبة لأوكرانيا العمل على تعزيز الدفاعات الجوية من خلال أنظمة صواريخ إضافية ومقاتلات "إف 16".

المصدر: نوفوستي

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