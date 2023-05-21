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كييف: زالوجني يواصل العمل كقائد أعلى للقوات الأوكرانية

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كييف: زالوجني يواصل العمل كقائد أعلى للقوات الأوكرانية
armyinform.com.ua
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صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني يواصل أداء مهامه، على الرغم من شائعات غيابه الأخير عن الظهور بسبب الإصابة.

وبحسب ماليار، فإن الجانب الروسي "أطلق موجة إعلامية" حول اختفاء القائد العام. وكتبت في قناتها على "تلغرام": "القائد في مكانه، ويقوم بعمله".

وظهر فاليري زالوجني، قبل أسبوع، على التلفزيون الأوكراني لأول مرة منذ شائعات مقتله.

وأفيد أيضا أن الجنرال مارك ميلي، هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، ناقش الوضع القتالي في أوكرانيا، مع فاليري زالوجني عبر الهاتف.

المصدر: RT

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