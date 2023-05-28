شركة "آسيانا" للطيران توقف بيع مقاعدها الملاصقة لمخرج الطوارئ

قررت شركة "آسيانا" للخطوط الجوية، وقف بيع تذاكر المقاعد الملاصقة لمخارج الطوارئ عبر خطوطها، وذلك عقب حادث فتح باب إحدى طائراتها أثناء هبوطها.

وأفادت شركة "آسيانا" اليوم الأحد، بأنها قررت وقف بيع المقاعد الواقعة أمام مخارج الطوارئ لجميع الطائرات من طراز "A321-200" ابتداء من اليوم، حيث تمتلك الشركة 11 طائرة من هذا الطراز بها 174 مقعدا، و3 طائرات بها 195 مقعدا.

ويجدر الذكر أن الطائرة التي شهدت الحادث تحتوي على 195 مقعدا، ويقع المقعد 31- A أمام مخرج الطوارئ مباشرة.

وذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الشرطة الكورية الجنوبية، أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات أمنية، وسيطبق حتى في حالة امتلاء المقاعد، إلا أنها لم تحدد فترة تطبيق القرار.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة "آسيانا" واصلت بيع تذاكر المقاعد أمام مخارج الطوارئ في طائراتها من الطرازات الأخرى.

وفي وقت سابق، تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا الجنوبية، وهبطت الطائرة على المدرج وكان الباب مفتوحا.

ووفقا لمقطع فيديو يصور تلك اللحظة، دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب.

وطلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الراكب الذي فتح الباب، لانتهاكه قانون الأمن الجوي.

المصدر: يونهاب