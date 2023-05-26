شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة بعد فتح بابها قبيل هبوطها (فيديو)

تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا الجنوبية.

وفقا لما ذكره قطاع الطيران اليوم الجمعة، تعرضت طائرة برقم رحلة OZ8124 لشركة طيران آسيانا التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.

إقرأ المزيد

وهبطت الطائرة على المدرج وكان الباب مفتوحا.

ووفقا لمقطع فيديو يصور تلك اللحظة، دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب .

ولم يتعرض الركاب البالغ عددهم 194 شخصا لأذى، بينما نقل الذين تعرضوا لصعوبة في التنفس الى مستشفى على متن سيارات إسعاف، ولم يتعرض أحد لفقدان الوعي.

وكان من ضمن الركاب، العديد من التلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين يشاركون في منافسة الرياضة الوطنية للشباب المخطط لإقامتها في أولسان يوم غد.

وقالت أم أحد التلاميذ يبلغ 12 عاما من العمر، إن الأطفال كانوا يهتزون ويبكون من الصدمة.

وقال مسؤول في الشركة: "قال راكب بالقرب من مخرج الطوارئ إنه حرك مقبض يد مخرج الطوارئ، وتجري الشرطة التحقيق لمعرفة السبب في الحادث بدقة".

المصدر: يونهاب