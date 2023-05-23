شركة " كاثي باسيفيك" تطرد 3 من مضيفاتها بسبب عدم احترامهن للركاب

طردت شركة طيران "كاثي باسيفيك" في هونغ كونغ ثلاث مضيفات، أظهرن قلة احترام تجاه ركاب صينيين غير ناطقين باللغة الإنجليزية.

وأفادت صحيفة South China Morning Post، بأن الواقعة حصلت يوم الأحد الماضي، خلال رحلة طيران كانت متجهة من مدينة تشنغدو الصينية إلى هونغ كونغ.

ووفقا لشهود عيان، تعامل أفراد الطاقم بشكل مهين مع الركاب الذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية أو لا يفهمون اللهجة الكانتونية.

وأشار الشهود إلى أن إحدى المضيفات قالت: "إذا كنت لا تستطيع أن تقول بطانية، فلا يمكنك الحصول عليها".

ولفتت الصحيفة إلى أن سكان "البر الرئيس للصين" يتحدثون في الغالب بلغة الماندرين الشمالية المعروفة باسم "البوتونغوا"، بينما يتحدث سكان هونغ كونغ باللهجة الكانتونية، إلى جانب اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن هذه الاختلافات اللغوية سبب مباشر للمعاملة السيئة التي يلقاها المسافرون من قبل مضيفي الطيران.

وأثارت هذه الواقعة الكثير من الانتقادات عبر منصة Weibo، ودعا الكثير من المستخدمين شركة الطيران لمعاقبة مضيفاتها.

عقب ذلك نشر المدير التنفيذي لشركة طيران "كاثي باسيفيك"، اليوم الثلاثاء، اعتذارا للركاب، وأكد أن إدارة الشرطة فصلت الموظفين الـ3 المتورطين في الحادث.

وشدد على أن إدارة الشركة لن تتسامح مع أي انتهاكات لقواعدها ومدونة قواعد السلوك، وأنه لن يكون هناك أي حلول وسطية لمثل هذه الانتهاكات".

المصدر: نوفوستي