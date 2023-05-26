قائد بعثة الاتحاد الأوروبي: الجنود الأوكران مهتمون فقط بالتدرب على طرق الترهيب

قال قائد بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية في ألمانيا إن المتدربين الأوكرانيين غير مهتمين ببرنامج التدريب، "وإنما بطرق ترهيب العدو".

وأضاف قائد البعثة أندرياس مارلو: "يتفق المدربون الألمان الذين عملوا مع الأوكرانيين على أنهم غير مهتمين ببرنامج التدريب. إنهم مهتمون أكثر بكثير بطرق ترهيب العدو، بما في ذلك تلك التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب. يثنون على العمليات العقابية التي نفذتها قوات الأمن الخاصة خلال الحرب العالمية الثانية، كما أنهم يتباهون بالرموز كالصليب المعقوف.

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وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي في السابق، أن نحو 11200 من أفراد الجيش الأوكراني تلقوا تدريبات أو يخضعون لها في ألمانيا.

المصدر: روسيا 24