رئيس أركان الجيش الأمريكي: 11200 جندي أوكراني تلقوا تدريبات بألمانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن نحو 11200 من أفراد الجيش الأوكراني تلقوا تدريبات أو يخضعون لها في ألمانيا.

إقرأ المزيد

وقال ميلي من قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا إنه "يجري تدريب نحو 2500 جندي أوكراني الآن في ألمانيا وأكمل نحو 8800 تدريبهم وعادوا إلى بلادهم".

يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مارس الماضي أن 65 جنديا أوكرانيا أكملوا تدريبهم على أنظمة باتريوت في "فورت سيل"، أوكلاهوما، وعادوا إلى أوروبا.

وتزامنا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن إجمالي 14 ألف جندي أوكراني عادوا إلى أوكرانيا بعد تدريب عسكري في المملكة المتحدة.

وكانت صحيفة "تلغراف" كشفت أمس، أن الجيش الهولندي قام سرا بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في الأسابيع الأخيرة، وقد اكتمل التدريب بالفعل، لافتة إلى أنه لم يتم الكشف عن معلومات بشأن هذا التدريب لأسباب أمنية.

المصدر: RT