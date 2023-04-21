صحيفة: العسكريون الهولنديون قاموا بتدريب الجيش الأوكراني سرا على استخدام "باتريوت"

قام الجيش الهولندي سرا بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في الأسابيع الأخيرة، وقد اكتمل التدريب بالفعل.

نقلت ذلك صحيفة Telegraff عن قائد القوات المسلحة الهولندية أونو إيشلسهايم، الذي تابع أن تدريب العسكريين الأوكرانيين تم في قرية فريديبيل بمقاطعة ليمبورغ الهولندية، حيث توجد القيادة الجوية المشتركة للجيش الملكي الهولندي.

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وكتبت الصحيفة: "وقد تم الانتهاء من دورة تدريبية لمدة 10 أسابيع لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وكانت دورة مكثفة للغاية مع فصول تستمر من 12-15 ساعة، لمدة 6-7 أيام في الأسبوع".

ووفقا لإيشلسهايم، لم يتم الكشف عن معلومات بشأن هذا التدريب لأسباب أمنية.

ويشار إلى أنه أثناء تدريب الجيش الأوكراني بمثل هذا الإيقاع المتسارع، اضطرت وزارة الدفاع الهولندية إلى اللجوء إلى تدابير خاصة، حتى لا تنتهك قانون نظام العمل، حيث كان على المدرّبين الهولنديين العمل أكثر من المتوقع، ما أدى إلى استياء وشكاوى للنقابات من الجيش الهولندي. ونتيجة لذلك، أمرت الوزارة بمكافآت للمدربين.

وكانت هولندا قد أعلنت، نهاية شهر يناير، عن عزمها تزويد كييف بقاذفتين لأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، فيما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، 19 أبريل، أن أنظمة الدفاع الجوي وصلت بالفعل إلى البلاد. كما أصبح معروفا يوم أمس أن هولندا، إلى جانب الدنمارك، ستنقلان إلى أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد" في عام 2024.

المصدر: نوفوستي