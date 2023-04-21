بوريل: الاتحاد الأوروبي درب أكثر من 16 ألف جندي أوكراني

صرح الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن أكثر من 16 ألف جندي أوكراني تلقوا تدريبات عسكرية كجزء من مساعدة الاتحاد لأوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة لبوريل على موقع "تويتر"، حيث تابع: "في اجتماع لفريق الاتصال المعني بالدفاع عن أوكرانيا، قدمت تحديثا عن الدعم العسكري من جانب الاتحاد الأوروبي، وقد تم بالفعل تدريب أكثر من 16 ألف جندي أوكراني، وتلقت أوكرانيا فعليا أكثر من 600 مليون يورو من الذخيرة والصواريخ".

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ويعقد اليوم الجمعة اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا. ويترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

المصدر: نوفوستي