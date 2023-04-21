وسائل إعلام: الولايات المتحدة ترسل 31 دبابة "أبرامز" لتدريب 250 عسكريا أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسالها 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب حوالي 250 عسكريا أوكرانيا في نهاية مايو المقبل.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر، حيث تابعت الوكالة أن 31 دبابة أمريكية ستصل إلى معسكر تدريب غرافن فور في ألمانيا نهاية شهر مايو وسيبدأ أفراد الجيش الأوكراني في التدريب الذي سوف يستغرق حوالي 10 أسابيع، وسوف يتدرب جزء من هؤلاء على كيفية قيادة الدبابات الأمريكية، بينما سيتدرب الجزء الآخر على كيفية إصلاحها وصيانتها.

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ويذكر أنه لن يتم نقل هذه الدبابات إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا، وإنما يتم تحديث 31 دبابة أخرى من طراز M1A1 في الولايات المتحدة، وسيتم إرسالها إلى خط المواجهة عندما تكون جاهزة. وبحسب الوكالة، سوف يتم الإدلاء ببيان رسمي اليوم الجمعة بشأن الإعداد للتدريب على الدبابات.

وكان "البنتاغون" قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن عزمه تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا قبل نهاية العام.

وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن "الناتو" إنما "يلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كما أكد لافروف على أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

المصدر: نوفوستي