ستولتنبرغ: مساعدات دول "الناتو" لأوكرانيا تخطت 150 مليار يورو

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن مساعدات أعضاء حلف "الناتو" لأوكرانيا قد بلغت فعليا أكثر من 150 مليار يورو.

جاء ذلك ضمن تصريحات ستولتنبرغ من العاصمة الأوكرانية كييف التي يزورها اليوم الخميس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والحكومة الأوكرانية.

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وجاء في بيان لحلف "الناتو" أن "حلفاء (الناتو) قدموا أكثر من 150 مليار يورو من المساعدات، حيث يزودون أوكرانيا بالمزيد من الطائرات والدبابات والمدرعات، وأن صندوق (الناتو) لأوكرانيا يقدم دعما عاجلا، وكل هذا أصبح له اليوم معنى حقيقيا في ساحة المعركة".

وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن "الناتو" إنما "يلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كما أكد لافروف على أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

المصدر: نوفوستي