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بيسكوف: من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة منع أوكرانيا من الانضمام إلى "الناتو"

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بيسكوف: من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة منع أوكرانيا من الانضمام إلى
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن منع دخول أوكرانيا إلى حلف "الناتو" هو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن هذا "يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا".

وتعليقا على الزيارة الحالية التي يقوم بها الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى كييف، أشار بيسكوف في هذا الصدد أنه لا توجد لدى الكرملين تقييمات بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وكانت وكالة "تاس" الروسية قد نقلت عن الخدمة الصحفية لـ "الناتو" أن ستولتنبرغ كان في أوكرانيا، ووفقا لمصدر دبلوماسي في بروكسل فإن زيارة الأمين العام لحلف "الناتو" كانت الخطوة الأخيرة قبيل الاستعدادات لاجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا 21 أبريل الجاري.

المصدر: تاس

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