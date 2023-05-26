البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا بالحصول على "سلاح معجزة"

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، قال أمس الخميس إن مقاتلات "إف-16" لن تكون سلاحا يصنع المعجزات لأوكرانيا.

وشدد الجنرال الأمريكي، على أن استخدام هذه المقاتلات سيكلف أكثر بكثير من القذائف والمعدات الأرضية.

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وأضاف الجنرال: "يوجد لدى الروس ألف طائرة مقاتلة من الجيل الرابع <...> إذا كنت ستواجه روسيا في الجو، فستحتاج إلى عدد كبير من مقاتلات الجيل الرابع والخامس، لذلك بعد تحليل التكاليف فإن الشيء الأكثر منطقية هو بالضبط ما فعلناه بالفعل - تسليم كمية كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة لتغطية ساحة المعركة ومنع هيمنة الروس في السماء".

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ويرى الجنرال ميلي، أن الطائرات المقاتلة أغلى بكثير من قذائف المدفعية والمركبات الأرضية، مما يجعل إنفاق الأموال على الدفاع الجوي أكثر فائدة.

وقال: "لا يوجد سلاح معجزة خلال الحرب، وطبعا لا تعتبر إف-16 السلاح المعجزة المنشود كما كل الأسلحة الأخرى".

المصدر: نوفوستي