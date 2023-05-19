بايدن يؤيد تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ قادة مجموعة السبع دعمه لمبادرة مشتركة تهدف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16.

وقال المسؤول: "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة،

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وتمثل الخطوة تحولا كبيرا لإدارة بايدن التي قاومت الدعوات لإجراء برنامج تدريب مخصص للطيارين الأوكرانيين، حيث ذكرت "نيويورك تايمز" أن واشنطن منعت الأوروبيين من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرة "إف-16".

إلى ذلك، ذكرت صحف غربية نقلا عن مصدر أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو": "سيتم التدريب خارج أوكرانيا في موقع بأوروبا، وسيستغرق استكماله شهورا، ويأمل المسؤولون بدء التدريب في الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته بإنشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات للدعم.

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وأعلن سوناك، الاثنين، أن بريطانيا تحضّر لفتح كلية طيران لتدريب طيارين أوكرانيين، فيما عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا القيام بذلك، لكنه استبعد إرسال طائرات حربية إلى كييف.

وقال ماكرون خلال مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية الفرنسية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".

وأضاف: "لا تزال المناقشات جارية مع الولايات المتحدة، يمكن أن يبدأ التدريب من الآن".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام