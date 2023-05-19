لواء جوي روسي متقاعد يتحدث عن رد روسيا على تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف – 16"

تبادل اللواء الجوي المتقاعد والقائد السابق للجيش الجوي الـ16 الروسي فاليري ريتونسكي الخميس أفكارا بشأن التسليم المحتمل لأوكرانيا مقاتلات "إف – 16" أمريكية الصنع.

جاء ذلك في حديث أدلى به يوم 19 مايو لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية.

إقرأ المزيد

وقال إن الولايات المتحدة تحاول نقل المسؤولية إلى البلدان الأوروبية للحيلولة دون تناقضات. وأعرب عن شكوك بشأن كفاءة الطيارين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن التدريب على قيادة مقاتلات "إف – 16" يتطلب وقتا طويلا وخبرات واسعة.

وأوضح قائلا: "من أجل تدريب طيار الدرجة الأولى على قيادة مثل هذه الطائرة لا بد أن تتوفر له ما لا يقل عن 800 ساعة للطلعات الجوية. أما الأوكرانيون فيتدربون في الجو كل عام لفترة تتراوح بين 80 -120 ساعة". وتساءل اللواء: هل سيستمر تدريبهم لمدة 6 أو 8 أعوام القادمة؟"

واعترف اللواء أن الأسلحة التي يمكن أن تحمل "إف – 16" قد تشكل مخاطر على روسيا. لكنه أعرب عن ثقته بقدرة القوات المسلحة الروسية على التصدي لهذا التحدي، وشدد ريتونسكي، معلقا على احتمال مرابطة مقاتلات "إف – 16" في المطارات الأوكرانية وعلى طرق الأوتوستراد، شدد على ضرورة توجيه ضربات إلى مثل هذه المنشآت. وقال اللواء إن الغرب يلعب بالنار، مشيرا إلى أن الأقوال عن رد الفعل المحتمل لروسيا على تسليم "إف – 16" لأوكرانيا يجب أن تُدعم بأفعال.

وخلص اللواء إلى أنه "يجب علينا كشف مواقف الطائرات وتوجيه ضربات إليها بغية تدمير تلك المعدات الحربية الغربية. كما عليها أن نتخذ خطوات أكثر حسما.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس