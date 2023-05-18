محلل عسكري روسي يقترح "أفضل طريقة" لتدمير صواريخ Storm Shadow البريطانية في أوكرانيا

أفادت قناة تليغرام Fighterbomber الأسبوع الجاري بأن مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس أسقطت قاذفة "سو-24" الأوكرانية السوفيتية الصنع.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن تلك المقاتلة الروسية الحديثة تشارك في العملية العسكرية الخاصة، لكن وزارة الدفاع الروسية نادرا ما تذكر "سو-57" في نشراتها الإعلامية الرسمية، وليس من قبيل الصدفة ظهور الخبر المذكور على قناة "تليغرام آخذا في الاعتبار أن بريطانيا قد سلّمت مؤخرا أوكرانيا صواريخ StormShadow المجنحة البعيدة المدى التي يبلغ مدى عملها 300 كلم. ويجب أن نأخذ في الحسبان كذلك أن مدى عمل بعض الصواريخ جو – جو التي تطلقها مقاتلة "سو- 57" تبلغ 300 كلم كذلك.

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في هذا السياق قال المحلل العسكري الروسي المعروف أليكسي ليونكوف إن بولندا سلّمت أوكرانيا مؤخرا دفعة من مقاتلات "سو- 27" السوفيتية الصنع. ويبدو أنه قد تم تجهيزها لتحمل صواريخ Storm Shadow البريطانية "جو – أرض".

وعلاوة على ذلك فإن قاذفات "سو- 24" الميدانية الأوكرانية قادرة كذلك على حمل صواريخ Storm Shadow التي تزن 1500 كلغ. ومن غير المستبعد أن بضعة قاذفات من هذا النوع تم تجهيزها مسبقا لتحمل تلك الصواريخ.

وأعاد المحلل الروسي إلى الأذهان أن الدفاعات الروسية ستواجه مشاكل في مكافحة صواريخ Storm Shadow الشبحية البعيدة المدى التي تحلق على ارتفاع منخفض يتراوح بين 20 و40 متر فوق سطح الأرض. ولذلك فإن أكثر الطرق فاعلية لمكافحة تلك الصواريخ الحديثة، حسب المحلل، هي إسقاط الطائرات التي تحملها. وتعد مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس التي تحمل صواريخ "جو-جو" البعيدة المدى أفضل وسيلة لتنفيذ تلك المهمة.

يذكر أن القوات الجو-فضائية الروسية تمتلك في الوقت الراهن نحو 15 مقاتلة من الجيل الخامس. وبدأ إنتاجها الصناعي المتسلسل عام 2019. وتتميز المقاتلة بقدرتها فائقة على المناورة. وتم تزويدها بأحدث رادار قادر على كشف الأهداف على مسافة بعيدة جدا. كما تم تسليحها بصواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" البعيدة المدى.

ويبدو أن مقاتلة"سو- 57" المزودة برادار بعيد المدى اكتشفت "سو-24" الأوكرانية الحاملة صاروخ Storm Shadow في الأجواء الأوكرانية بعيدا عن الحد الأمامي ونجحت في تدميرها بصواريخ البعيدة المدى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا