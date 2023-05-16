كيف تمكّنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط صاروخ Storm Shadow البريطاني

كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول قدرة منظومات الدفاع الجوي الروسية على إسقاط صواريخ الناتو.

وجاء في المقال: للمرة الأولى، تسقط الدفاعات الجوية الروسية صاروخًا بريطانيًا طويل المدى من طراز Storm Shadow، من تلك التي أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إمداد كييف بها الأسبوع الماضي. الطائرات التي أطلق منها الطيارون الأوكرانيون هذه الصواريخ على أهداف مدنية في لوغانسك أسقطتها قوات الدفاع الجوي الروسية.

وقد تحدث القائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات في قيادة القوات الخاصة (منطقة الدفاع الجوي بموسكو)، العقيد المتقاعد سيرغي خاتيليف، عن قدرات دفاعنا الجوي على تدمير هذه الصواريخ، فقال:

أول ما يخطر بالبال هو أن طائرات سلاح الجو الأوكراني تم تعديلها مسبقًا لاستخدام هذه الصواريخ. ربما فعلوا ذلك بمساعدة البريطانيين، لأنهم من أجل تعليق Storm Shadow على مقاتلة Su-27 أو MiG-29، كان عليهم بالطبع تغيير وحدات التعليق ونظام التحكم بهذه الصواريخ. جرى تنفيذ هذا العمل في الخفاء. لم يُعلن عنه أحد. أي أنني أريد القول إن قرار توريد هذه الصواريخ اتخذ منذ زمن طويل.

ما مدى صعوبة هذا الصاروخ على دفاعاتنا الجوية؟

سرعته أقل من سرعة الصوت، أي أنه صاروخ كروز عادي. وقد عملنا منذ فترة طويلة على إطلاق النار من بطاريات S-300 و S-400 و Buk-M3، على نظائر لهذا الصاروخ في ميادين الرماية. بالنسبة لنا، لا يشكل الأمر صعوبة خاصة. ولكن هناك حاجة بالطبع إلى مهارات معينة، والتدريب مطلوب.

تظهر الآن تعديلات مختلفة لصواريخ الناتو في أوكرانيا، ما يعني أنه يتعين على جنود الدفاع الجوي لدينا الانخراط بشكل شامل في التدريب القتالي، وتحديد المؤشرات الجديدة التي تنذر باستخدام صواريخ الناتو.

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