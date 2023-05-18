"بوليتيكو": الولايات المتحدة لا تعارض تسليم دول ثالثة طائرات "إف 16" لأوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن البنتاغون بأن الولايات المتحدة لا تعارض قيام دول ثالثة لتسليم طائرات "إف 16" المقاتلة الأمريكية الصنع لأوكرانيا.

وردا على سؤال حول إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" من قبل دول ثالثة، أشار متحدث باسم البنتاغون إلى تصريحات سابقة لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع لصحيفة "بوليتيكو"، بأنه "لا يعتقد" بأن واشنطن تعارض هذه الفكرة.

وأعلن رئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والهولندي مارك روتيه يوم الاثنين عن عزمهما بناء تحالف للدول من أجل العمل على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16".

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وأبدت بريطانيا استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات الغربية.

ويشار إلى أن هولندا واحدة من دول الناتو التي تنتقل من طائرات "إف 16" إلى "إف 35" الحديثة، ما سيوفر العشرات من مقاتلات "إف 16" خلال السنوات القادمة.

وتمتلك هولندا 48 طائرة من نوع "إف 16". وستنتقل كل من بلجيكا وبولندا والدنمارك إلى "إف 35" قريبا.

وفي الفترة الأخيرة تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف عن حاجة أوكرانيا إلى الطائرات المقاتلة الغربية.

ورفضت الولايات المتحدة تسليم "إف 16" لأوكرانيا، لكنها لم تستبعد علنيا إمكانية تسليم دول أخرى لتلك الطائرات إلى أوكرانيا.

المصدر: "بوليتيكو"