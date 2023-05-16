بريطانيا تحشد "تحالفا دوليا" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية في أعقاب لقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بنظيره الهولندي مارك روتيه، يوم الثلاثاء، إلى أنهما اتفقا في الاجتماع الذي عقد بمناسبة قمة مجلس أوروبا في آيسلندا، على "العمل معا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية... بدءا بالتدريب ووصولا إلى تسليم مقاتلات "أف-16".

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وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات ومئات الطائرات المسيرة القتالية، التي يزيد مداها على 200 كيلومتر.

وجاء ذلك بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبريطانيا يوم الاثنين، التي قالت وسائل الإعلام الأوكرانية إنها كانت تهدف إلى مناقشة آفاق حصول أوكرانيا على طائرات مقاتلة غربية الصنع، إضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

المصدر: فرانس برس