وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي يجمع الأسلحة خلال جولته في أوروبا لشن هجوم مضاد

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجول في دول أوروبا، ليجمع الأسلحة للهجوم المضاد.

وزار زيلينسكي، يوم السبت الماضي، إيطاليا والفاتيكان، وتوجه إلى ألمانيا يوم الأحد، حيث التقى بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير في مقر إقامته في بلفيو.

ومساء الأحد، توجه إلى باريس، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصل زيلينسكي اليوم الاثنين إلى لندن، حيث التقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وكتب كوليبا: "الرئيس يجمع الأسلحة لشن هجوم مضاد، ليس بالتحديد، ولكن أيضا للحرب.. لا يسافر الرئيس إلى الخارج إذا لم تكن هناك قرارات بشأن مجموعات عسكرية محددة".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

كما ذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى."

المصدر: نوفوستي