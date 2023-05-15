ستولتنبرغ: سنعلن دعمنا لانضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة فيلنيوس

صرح أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن دول الحلف ستعلن في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو، دعمها لانضمام أوكرانيا إلى صفوف الحلف في المستقبل، دون اتخاذ أي قرار بانضمامها.

وقال ستولتنبرغ: "أعتقد أنه من الواضح أن حلفاء الناتو ورؤساء الدول والحكومات، عندما يجتمعون في يوليو، سيكونون واضحين جدا بشأن دعمهم لأوكرانيا. وسيظهر ذلك بعدة طرق مختلفة. وفيما يتعلق بالعضوية، أتوقع من الحلفاء أن يقولوا إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف. وقد قال ذلك رؤساء الدول والحكومات عدة مرات".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن جميع أعضاء "الناتو" يتفقون على أن أوكرانيا "لها الحق في اختيار طريقها الخاص". وأضاف "ليس لموسكو أن تقرر ما يمكن أن تفعله أوكرانيا. الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار بشأن مسألة عضوية أوكرانيا و31 عضو من حلفاء الناتو".

كما كرر الأمين العام "للناتو" فكرة أن "أبواب الحلف لا تزال مفتوحة [لأوكرانيا]".

ويوم الأحد الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن دول "الناتو" قررت عدم توجيه دعوة لأوكرانيا لتصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في قمتها في يوليو في فيلنيوس، لكنها تناقش إمكانية زيادة التفاعل مع كييف والإطار المحتمل وشروط دخولها إلى الحلف العسكري.

كما استشهدت الصحيفة بتصريح للمندوبة الدائمة لأوكرانيا لدى "الناتو"، ناتاليا غاليبارينكو، التي تعتقد أن "قمة فيلنيوس لن تكون تاريخية دون اتخاذ قرار بشأن مستقبل أوكرانيا في الحلف".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا يجب أن تصبح الدولة العضو الثالثة والثلاثين في الناتو بعد فنلندا والسويد.

وأضاف أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا في الحلف بينما تستمر الأعمال العسكرية، لكنه أعرب عن رأيه بأنه لا توجد عقبات أمام اتخاذ قرار سياسي بشأن انضمامها إلى "الناتو".

المصدر: تاس