الولايات المتحدة تتكتم على إمكانية تزويد واشنطن أوكرانيا بمقاتلات F-16

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لتقديم تفاصيل جديدة بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة من طراز F-16.

وقال للصحفيين يوم الأربعاء عندما سئل عما إذا كانت خطط الإدارة الأمريكية الهادفة لتسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا قد تغيرت: "ليس لدي أخبار اليوم بشأن مقاتلات F-16".

في وقت سابق، قالت سلطات المملكة المتحدة إن البلاد ستبدأ بتدريب طيارين أوكرانيين في الصيف، وستواصل أيضًا العمل مع الدول الأخرى بشأن امكانية تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز F-16.

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أرسلت روسيا مذكرة تحذيرية لدول الناتو بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن شحنات الأسلحة لأوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمدادها أوكرانيا بالأسلحة.

المصدر: ريا نوفوستي.